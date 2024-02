Nowoczesność to także wyzwania

– Przed nami bardzo intensywne lata ukierunkowane na wdrażanie rozwiązań zrównoważonego rozwoju w fabryce. I nie traktujemy tego tylko jako hasła – mówi Sandra Magdziak.

– Do 2025 roku planujemy zredukować zużycie energii o 25 proc. w stosunku do bazowego zużycia energii z roku 2017, a do roku 2030 planujemy osiągnąć zeroemisyjność w zakresie 1 i 2, a zatem energii zużywanej bezpośrednio przez naszą spółkę – podsumowuje Magdziak.

Materiał powstał we współpracy z ITPL