Powstała Polska Rada Przedsiębiorców. „Silna współpraca z rządem”

Rząd i parlament obiecują dialog

– 15 października zeszłego roku zmieniła się całkowicie filozofia podejścia do przedsiębiorców i przedsiębiorczości w Polsce. Znów staliście się partnerami dla rządu. Wracamy do dialogu, do rozmów – mówił w czasie inauguracyjnego posiedzenia Polskiej Rady Przedsiębiorców Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii.

Zapewnił, że rząd będzie dbał o stabilność legislacyjną i naprawę procesu stanowienia prawa w Polsce. Zwrócił uwagę, że tylko w 2021 r. rząd i parlament, przede wszystkim głosami ówczesnej koalicji rządzącej, doprowadzili do uchwalenia 23 tys. stron nowych przepisów. – Ich twórcy zapewne sami do końca nie przeczytali tego, co uchwalili – mówił minister.

Zapowiedział, że w jego resorcie będzie działał zespół do spraw deregulacji, który będzie pracował w porozumieniu z przedsiębiorcami. Powstać ma także, w dialogu z przedsiębiorcami, strategia rozwoju polskiego eksportu.

Transparentny dialog z przedsiębiorcami obiecywał też Ryszard Petru, poseł Polski 2050 – Trzecia Droga, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki. Zapewnił, że prawo będzie przewidywalne, co oznacza, że skończy się praktyka chodzenia na skróty, czyli kierowania do Sejmu projektów rządowych jako projektów poselskich. Prawo będzie powstawać wolniej, ale będzie poddane rzetelnym konsultacjom.

Szef sejmowej Komisji Gospodarki mówił też o potrzebie naprawy systemu podatkowego i opanowania chaosu po Polskim Ładzie. – Nie wszystko da się zrobić szybko. Na razie będą różne korekty. Głęboka reforma systemu podatkowego wymaga czasu – mówił Ryszard Petru.