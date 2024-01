Przez ataki Huti ceny samochodów mogą wzrosnąć. Stają kolejne fabryki

Na razie trudno ocenić, w jakim stopniu produkcja stanie się droższa. Przekierowanie dostaw na trasie Azja–Europa Północna z Kanału Sueskiego na opłynięcie południowego krańca Afryki wydłuża czas transportu o ok. 10 dni, a nawet dwa tygodnie. Zarazem podnosi jego koszty o blisko 1 mln dolarów.

Ale to nie wszystko. W poniedziałek globalna agencja ratingowa Morningstar DBRS opublikowała komunikat zapowiadający wzrost stawek ubezpieczeniowych dla frachtów. – Oczekujemy wzrostu cen ubezpieczeń wojennych po nalotach koalicji 11 stycznia 2024 r. (w końcu ubiegłego tygodnia Amerykanie i Brytyjczycy zaatakowali rakietami pozycje Huti w Jemenie – red.), ponieważ rebelianci Huti w dalszym ciągu są zaangażowani w zakłócanie ruchu handlowego na Morzu Czerwonym – powiedział Marcos Alvarez, dyrektor zarządzający Morningstar DBRS.

Jednocześnie zaznaczył, że nawet w przypadku osłabienia możliwości rebelianckich ataków przez międzynarodową operację wojskową Prosperity Guardian ceny ubezpieczeń statków i ich ładunków pozostaną znacząco wyższe niż przed wybuchem wojny Izraela z Hamasem.

Jak dotąd na obniżenie napięcia się nie zanosi, mimo iż amerykańskie ataki zniszczyły ok. 30 obiektów rebeliantów. – Urzędnicy amerykańscy przyznali, że Huti nadal mają ok. trzech czwartych swojej zdolności do strzelania rakietami i dronami w kierunku statków na Morzu Czerwonym – poinformował w poniedziałek „The New York Times”.

Sytuacja się pogorszy

Zdaniem Petera Sanda, szefa analityków platformy towarowej Xeneta, im dłużej potrwa kryzys, tym większe zakłócenia spowoduje i tym bardziej zwiększy koszty logistyki. „W perspektywie krótkoterminowej sytuacja jeszcze się pogorszy, zanim zacznie się poprawiać" – napisał Sand w serwisie X (Twitter).