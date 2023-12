Gaston Glock nie żyje. Kultowy pistolet wymyślił w garażu

Bezpieczny czy niebezpieczny

Jak oceniają eksperci od bezpieczeństwa używania broni najbardziej kontrowersyjnym aspektem jest funkcja tzw „bezpiecznego działania”, zaprojektowana tak, aby była gotowa do strzału w każdej chwili. Oznaczało to również, że — ich zdaniem — broń była bardziej podatna na przypadkowe strzelaniny.

Zwolennicy kontroli broni krytykowali Glocka za popularyzację potężnej broni, którą ich zdaniem łatwo było ukryć i która mogła pomieścić więcej amunicji niż modele konkurencji. Firma jednak się broni. „Pan Glock zaprojektował swój pistolet z trzema wewnętrznymi zabezpieczeniami – spustem, iglicą i zabezpieczeniem przed upadkiem – tak aby mieć pewność, że pistolet będzie działał stale, zapewniając jednocześnie najlepszą ochronę przed przypadkowym wystrzałem” – podano na stronie Grupy Glock.

Oszukany miliarder

Sam Gaston Glock rzadko reagował na krytykę ze strony aktywistów, stronił od życia publicznego, a w 2000 roku odmówił przyłączenia się do innych producentów broni w podpisaniu z rządem USA dobrowolnego porozumienia w sprawie kontroli broni.

W wieku 70. lat, w lipcu 1999 r., przeżył zamach, kiedy doradca inwestycyjny zarządzający jego majątkiem zatrudnił płatnego zabójcę, aby zaatakował go gumowym młotkiem. Według prawników Glock nabrał podejrzeń co do sposobu, w jaki makler zarządzał jego majątkiem i poleciał do Luksemburga, aby się z nim skonfrontować. Otrzymał tam ciosów w głowę, ale przeżył. Makler Charles Ewert i napastnik Jacques Pecheur trafili do więzienia. Jego 49-letnie małżeństwo z Helgą Glock zakończyło się rozwodem w 2011 roku (miał wtedy 83 lata), a para rozpoczęła długotrwały spór prawny o alimenty. Wkrótce potem poślubił swoją drugą żonę, Kathrin, młodszą o ponad 50 lat. Był właścicielem rezydencji nad jeziorem i najnowocześniejszego ośrodka sportów jeździeckich w austriackiej Karyntii. Forbes oszacował majątek jego i jego rodziny na 1,1 miliarda dolarów w 2021 roku.