Turyści z UE nadal jeżdżą do Rosji. Najwięcej Niemców i Polaków

„Obecne natężenie pracy w niektórych państwach członkowskich UE umożliwia konsulatom bezpośrednie przyjmowanie wniosków wizowych, bez konieczności korzystania z dodatkowego wsparcia. Co więcej, praca tych ostatnich staje się nieopłacalna. Chcemy więc podkreślić, że zamknięcie punktów wydawania wiz we Francji nie będzie miało wpływu na możliwości odwiedzenia Rosji przez każdego, kto chce szybko otrzymać wizę” – czytamy dalej.

Dostępne e-wizy

Od sierpnia 2023 r. Rosjanie wprowadzili możliwość uzyskania wizy drogą elektroniczną. Upraszcza ona podróż do Rosji obywatelom 55 krajów, w tym z Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Indii, Arabii Saudyjskiej, Singapuru i Turcji. Elektroniczny system nie jest dostępny dla posiadaczy paszportów amerykańskich, brytyjskich i kanadyjskich, którzy muszą złożyć wniosek za pośrednictwem ambasady rosyjskiej w kraju zamieszkania. Rosjanie ostrzegają jednak, że nie można jej opłacić kartą kredytową wydaną przez jakikolwiek zachodni system rozliczeniowy. I że w samej Rosji nie są akceptowane jakiekolwiek karty karty kredytowe bądź debetowe wydane przez zachodnie banki.

Tłoku jednak nie ma

Jak wynika ze statystyk rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), napływ turystów zagranicznych do Rosji wzrósł o 130 proc. w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. w ujęciu rocznym, do ponad 187 000 osób. Dwie trzecie zagranicznych turystów przybyło do kraju w okresie od kwietnia do czerwca. „To o ponad 100 000 więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku (81 500 turystów)” – czytamy. Z kolei Rosyjskie Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki (ATOR) odnotowało, że liczba ta jest 16,5 razy mniejsza niż przepływ turystów w okresie przed pandemią w 2019 r. Według ATOR, od stycznia do czerwca 2019 roku Rosję odwiedziło prawie 2 miliony turystów.