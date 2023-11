Duże firmy ponadnarodowe przenoszą się z Europy do przyjaznych krajów

Ponad połowa ankietowanych firm wyjaśniła, że zaopatruje się w najważniejsze surowce i materiały w jednym lub w kilku konkretnych krajach, przeważająca większość wymieniała Chiny jako jeden z tych krajów, ale o dużym ryzyku.

W kwietniu kraje G7 opowiedziały się za współpracą z krajami uważanymi za przyjazne (friendshoring), nie wymieniając Chin jako rywala. Unia Europejska nie będzie wygraną, jeśli ta tendencja nasili się. Z ankiety EBC wynika, że więcej firm chce wynieść produkcję z naszego kontynentu, niż wejść do Europy. To będzie mieć znaczący wpływ na zatrudnienie, bo właśnie firmy używają argumentu kosztów i dostępu do siły roboczej, jako główny czynnik wychodzenia z Unii.

Superbank z Frankfurtu nie jest jedyną instytucją, która zaniepokoiła się dezorganizacją łańcuchów produkcji w okresie pandemii i wojny w Ukrainie. Światowa Organizacja Handlu w raporcie ogłoszonym we wrześniu zwróciła uwagę na zjawisko slowbalisation — spowolnienie globalizacji, które może doprowadzić do odchodzenia od niej.. — Daleko nam jeszcze do tego, ale dostrzegamy już pierwsze pęknięcia w systemie — powiedział agencji AGF główny ekonomista WTO, Ralph Ossa. Podkreślił, że to rozczłonkowanie handlu następuje zgodnie z podziałami geopolitycznymi.

Victor Stolzenburg, inny ekonomista z WTO uważa, że znajdujemy się na rozstaju dróg. I albo pójdziemy drogą globalizacji, albo będziemy dalej iść w kierunku dalszego rozczłonkowania. Raport organizacji z Genewy opowiada się za nadaniem nowego impulsu globalizacji, bo już pojawiły się zagrożenia dla wzrostu i rozwoju.

Drugim źródłem niepokoju — zdaniem Ralpha Ossa — są pierwsze oznaki rozstania w stosunkach handlowych USA i Chin. Dwustronna wymiana handlowa osiągnęła w 2022 r. rekordowy poziom, ale jej struktura odczuła skutki wojny celnej, która wyraźnie zmniejszyła handel niektórymi produktami, zwłaszcza półprzewodnikami.