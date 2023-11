Nike pozywa New Balance i Skechers. Sądowa walka obuwniczych gigantów

Nike skierował pozew federalny przeciwko jednym z największych rywali w branży. Jak przekonuje firma w pozwie, w kilku modelach butów sportowych New Balance i tenisówek Skechers niewłaściwie wykorzystano opatentowaną technologię Nike Flyknit – donosi agencja Reutera.

Stworzona przez Nike technologia Flyknit dotyczy górnej części butów do biegania, piłki nożnej i koszykówki i polega na tym, że cała cholewka tkana jest z jednej nici. Dzięki temu konstrukcja butów jest lekka, elastyczna i dobrze dopasowuje się do stopy.

Nike domaga się odszkodowania pieniężnego (nie sprecyzowano kwoty), a także wystosowania nakazów sądowych, które na stałe uniemożliwią New Balance i Skechers naruszanie patentów Nike Flyknit.

Firma New Balance odniosła się już do pozwu w oświadczeniu, w którym stwierdziła, że „w pełni szanuje prawa własności intelektualnej konkurentów, ale Nike nie posiada wyłącznego prawa do projektowania i produkcji obuwia tradycyjnymi metodami przemysłowymi stosowanymi w branży od dekad”.