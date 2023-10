Brytyjczycy chcą przekazać zamrożone rosyjskie pieniądze Ukrainie

Czytaj więcej Finanse Szwajcaria wypędza rosyjski kapitał. Pieniądze migrują w jednym kierunku Bank szwajcarskie będące przez ostatnie 30 lat bezpiecznym schowkiem dla pieniędzy bogatych Rosjan, zamykają ich konta. Rosjanie szukają więc banków w przyjaznych dla Kremla krajach jak ZEA.

Jeremy Hunt zapowiedział, że: „Wielka Brytania zawsze będzie działać w ramach prawa międzynarodowego, ale G7 zwróciła się do banków centralnych o rozważenie, co można zrobić, ponieważ mamy całkowitą pewność, że jest to nielegalna wojna i ta wojna jest sprzeczna z prawem międzynarodowym”. Kanclerz powiedział, że wojna na Ukrainie „przedłużają się” bardziej niż oczekiwano i świat musi chronić się przed, jak to określił, „zmęczeniem Ukrainą”. „Musimy być szczerzy wobec ludzi, że zajmie to trochę czasu i dlatego w międzyczasie musimy zachować szczególną ostrożność i ostrożność w zarządzaniu brytyjską gospodarką” - dodał.

Unia Europejska i Stany Zjednoczone badają sposoby wykorzystania zamrożonych aktywów i zwiększenia skuteczności sankcji wobec Rosji. Rząd USA podjął działania przeciwko dwóm firmom, które naruszyły górny limit cenowy na rosyjską ropę. Ustalono, że statek należący do tureckiego Ice Pearl Navigation Corp i tankowiec należący do Lumber Marine ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich eksportowały ropę naftową po odpowiednio 80 i 75 dolarów za baryłkę. Departament Skarbu USA zablokował amerykańską własność i biznesy obu firm.