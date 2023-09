Niemcy nie wystraszyły polskich firm

Niemiecka gospodarka nie radzi sobie już tak dobrze jak we wcześniejszych latach. Z ostatnich danych Eurostatu wynika, że w II kwartale PKB tego kraju spadł w ujęciu rok do roku o 0,1 proc., a w I kwartale o 0,3 proc.

Reklama

Niemcy muszą też radzić sobie z pogorszeniem sytuacji w takich obszarach jak handel detaliczny czy produkcja przemysłowa i budowlana. W efekcie coraz częściej mówi się, że nad Renem i Łabą mamy już do czynienia z recesją. Tymczasem Niemcy to nasz najważniejszy partner handlowy. W tym roku skierowaliśmy do niego już 28 proc. naszego eksportu. Z kolei w naszym imporcie miał prawie 20-proc. udział. Jak w obecnej sytuacji radzą sobie spółki z GPW?

Słabiej na budowach

Duże wpływy z rynku niemieckiego osiąga m.in. grupa KGHM. W ubiegłym roku zapewniły jej około 19 proc. przychodów. Naszym sąsiadom sprzedaje głównie produkty miedziowe, ale i kwas siarkowy, ołów oraz metale szlachetne. Według koncernu recesja w Niemczech ma wpływ na całą gospodarkę UE. Spadek popytu w budownictwie mieszkaniowym jest jednak istotnie kompensowany przez rosnący popyt zgłaszany przez sektory energetyczny i motoryzacyjny. Niezależnie od tego koncern stara się wysyłać swoje produkty do różnych krajów. „KGHM w swojej polityce i strategii sprzedaży kieruje się dywersyfikacją dostaw do poszczególnych sektorów, wykorzystujących miedź i inne produkty spółki, co pozwala na ograniczenie ryzyka związanego ze spowolnieniami na poszczególnych rynkach zbytu” – podaje departament komunikacji KGHM.