CD Projekt podgrzewa emocje przed premierą dodatku do "Cyberpunka"

Od tej premiery mogą zależeć nastroje w całym sektorze gier. Wiele wskazuje, że zainteresowanie nowym tytułem CD Projektu jest duże. Dodatek zadebiutuje 26 września na konsolach obecnej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X i S) oraz na urządzenia PC.

- CD Projekt po dwóch miesiącach od rozpoczęcia przedsprzedaży "Widma Wolności" jest z niej zadowolony. Wpływ sprzedaży dodatku na wyniki w trzecim kwartale będzie znaczący - poinformował zarząd CD Projektu podczas konferencji prasowej zwołanej z okazji publikacji wyników za I półrocze 2023 r.

Niejednoznaczne wyniki CD Projektu

Trudno je ocenić jednoznacznie. Z jednej strony są znacząco gorsze niż rok temu, ale z drugiej i tak przebiły oczekiwania analityków.

W ujęciu narastającym w I półroczu przychody wynoszą 325,2 mln zł, co oznacza spadek o 14 proc. Zysk operacyjny obniżył się o prawie 28 proc. do 99,1 mln zł, a zysk netto o jedną piątą do 91,3 mln zł.