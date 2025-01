Materiał powstał we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa

Od ponad siedmiu lat Fundacja Polska Bezgotówkowa aktywnie wspiera mikroprzedsiębiorców w obszarze cyfryzacji i wdrażania płatności elektronicznych. Teraz rozszerzyła zakres swojej działalności o branżę e-commerce.

Kto może skorzystać z programu?

Z dofinansowania w ramach Programu Polska Bezgotówkowa mogą skorzystać właściciele małych firm, którzy nie mają jeszcze (oraz nie mieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy) umowy na przyjmowanie płatności bezgotówkowych online opartymi na kartach Visa i Mastercard. Przez okres 12 miesięcy lub do momentu osiągnięcia sumy obrotu w wysokości 50 tys. PLN brutto będą zwolnieni z wszelkich dodatkowych opłat związanych z utrzymaniem infrastruktury płatniczej. W ten sposób Fundacja Polska Bezgotówkowa chce wesprzeć najmniejszych przedsiębiorców i zachęcić ich do rozwoju biznesu w internecie.

– Celem naszych działań jest eliminowanie barier w dostępie do rozwiązań płatniczych oraz wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności małych polskich firm. Największą barierą na drodze do ich wzrostu jest często brak wystarczających środków finansowych na rozwój i inwestycje – również w infrastrukturę płatniczą. Dlatego chcemy ułatwić decyzję przedsiębiorcom, którzy zastanawiają się nad uruchomieniem działalności w internecie i wesprzeć ich merytorycznie oraz finansowo w jednym z kluczowych obszarów handlu internetowego, czyli w płatnościach – mówi Joanna Erdman, prezeska zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Płatności – istotny element sukcesu w e-commerce

Dlaczego płatności odgrywają tak ważną rolę podczas internetowych zakupów? Dla polskich konsumentów istotnym czynnikiem decydującym o dokonaniu pierwszego zakupu w e-sklepie, z którego wcześniej nie korzystali, jest dostępność łatwego sposobu płatności (21 proc. wg raportu Gemius i IAB Polska). Badania pokazują również, że płatności w e-commerce nie tylko wpływają na decyzje zakupowe konsumentów, ale są jedną z najczęstszych przyczyn porzucania koszyków. Czego zatem oczekują konsumenci kupujący w sieci? Przede wszystkim tego, aby transakcje online były bezpieczne, szybkie i wygodne.

Odpowiedzią na potrzeby klientów jest rozwiązanie Click to Pay, czyli nowy standard dobrze znanej nam metody płatności kartą w internecie. Click to Pay zapewnia użytkownikom spójny proces płatności, który w każdym e-sklepie odbywa się tak samo. Eliminuje potrzebę manualnego wprowadzania danych karty, nie wymaga logowania się do e-sklepów ani zapamiętywania haseł. Klienci, którzy zapiszą swoją kartę do usługi Click to Pay, mogą zapłacić w każdym internetowym sklepie w uproszczony sposób. Rozwiązanie jest bezpieczne, gdyż wykorzystuje technologię tokenizacji, która zastępuje wrażliwe dane karty losowo wybranym tokenem, co zwiększa bezpieczeństwo płatności.

– Postanowiliśmy skierować nasze działania również w kierunku tych, którzy próbują skalować swój biznes w internecie. Wierzymy, że i w tym obszarze możemy wspólnie wiele osiągnąć, odkrywając przed polskimi firmami potencjał i możliwości płynące z cyfryzacji i handlu internetowego. A jest o co powalczyć, ponieważ polski rynek e-commerce jest uznawany za jeden z najszybciej rosnących w Europie, a według prognoz CBRE zakupy online w Polsce w 2026 roku mogą stanowić 23 proc. handlu detalicznego – komentuje Joanna Erdman.

Dotychczas do Programu Polska Bezgotówkowa przystąpiło ponad pół miliona przedsiębiorców oraz instytucji, w których łącznie zainstalowano ponad 665 tys. urządzeń do przyjmowania płatności cyfrowych.

