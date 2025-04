Wykorzystanie tych atutów, po lekkim odświeżeniu marki i sieci placówek, pozwoli nam rosnąć w siłę, zdobywać nowych, w tym również młodych, klientów. W strategii zakładamy wzrost liczby relacyjnych klientów indywidualnych o 30 proc., do 2,1 mln osób.

Ale myśmy dotychczas nie płacili dywidendy! Dla Aliora to duża pozytywna zmiana, która może mieć spory wpływ na giełdową wycenę wartości banku. Poza tym nasza strategia jest strategią wzrostową…

Zatrzymajmy się przy klientach relacyjnych. Co to znaczy i dlaczego to takie ważne?

To klienci, którzy, mówiąc w uproszczeniu, bankują z danym bankiem na co dzień, mają tu swoje konto, kartę, przelewają wynagrodzenie, dokonują codziennych płatności, mają oszczędności, inwestują, zaciągają kredyty itp. Do tej pory w Aliorze, muszę przyznać, nie było fokusu, by przyciągać do siebie klientów na stałe.

Teraz stawiamy na bankowość relacyjną, choć zdajemy sobie sprawę, że wcale nie będzie to takie łatwe. Grupa klientów relacyjnych jest „zawłaszczona” przez największe banki z pierwszej piątki, i naprawdę nie jest to proste, żeby przekonać kogoś, by zmienił bank. Ale chcemy wykorzystać potencjał, jaki daje nam chociażby consumer finance. Przez tę linię biznesu co roku do banku wchodzi nawet 400–500 tys. osób. Jest to olbrzymi wehikuł do wykorzystania w bankowości transakcyjnej. A przecież my tu mamy pozycję numer jeden, mamy już pewne relacje i kontakt z klientem, łatwiej więc nam będzie zaoferować mu nowe produkty, żeby zachęcić go do dalszego bankowania z nami.

Jak dokładnie chcecie go zachęcić?

Mamy wiele pomysłów. Jednym z nich jest przede wszystkim nasza nowa aplikacja mobilna, którą pod koniec tego roku wypuścimy na rynek, również dla klientów ratalnych. Naszym klientom kredytowym damy powód do posiadania i korzystania z aplikacji, nawet jeśli korzysta u nas tylko z produktu kredytowego. My chcemy dać mu powód, żeby chciał z nami bankować częściej. Chcemy wykorzystać liczne mechanizmy i wehikuły. Niemniej nie wszystko chciałbym kłaść teraz na stole, bo to na razie nasza tajemnica i konkurencyjna przewaga.