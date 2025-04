Fundusz walutowy Kremla i kowbojskie pieniądze

Nie można sprzedać papierów wartościowych zapisanych na tych rachunkach, a pieniędzy nie można wymienić ani przekazać za granicę. W sierpniu 2022 r. Putin zakazał sprzedaży, bez jego zgody, akcji jakichkolwiek „nieprzyjaznych” spółek energetycznych, strategicznych i banków. Reżim nazywa te konta „funduszem walutowym” i jest gotowy rozmawiać o wypłacie środków z nich tylko w przypadku odmrożenia rezerw.

- Uczestnicy rynku liczą, że to początek nowego trendu. Zamrożone aktywa, z rąk nierezydentów, stopniowo trafiają w ręce rosyjskich inwestorów instytucjonalnych. To dobrze dla wszystkich – cieszy się bankier inwestycyjny Jewgienij Kogan. Po zablokowaniu aktywów nierezydentów około 75 proc. obrotu akcjami rosyjskimi przypada na osoby fizyczne, co znacznie obniżyło loty rosyjskiego parkietu.

Po ujawnieniu pierwszej rozmowy telefonicznej Putina i Trumpa oraz pojawieniu się nadziei na szybkie zakończenie wojny, najbardziej ryzykowni inwestorzy próbowali zarobić na rosyjskich aktywach. Po raz pierwszy od początku wojny cudzoziemcy zaczęli inwestować pieniądze w rosyjskie obligacje.

– To tak zwane kowbojskie pieniądze funduszy hedgingowych, które ryzykują nawet sankcjami, aby pozyskać niewielkie kwoty pieniędzy za pośrednictwem przyjaznych jurysdykcji – mówi wiceminister finansów Iwan Czebeskow. – Widać to po dynamice cen OFZ i kursie rubla, że ​​powoli zaczynają płynąć jakieś strumienie. Na razie są to oczywiście bardzo małe pieniądze – dodaje.