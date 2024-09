Chiny: Bank centralny mocno stymuluje gospodarkę

Chiński indeks Shanghai Composite oraz Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu, zyskały podczas wtorkowej sesji po ponad 4 proc. Reagowały w ten sposób na nowe działania stymulacyjne władz Państwa Środka. Pan Gongsheng, prezes Ludowego Banku Chin, ogłosił, że jego instytucja obetnie siedmiodniową stopę odwróconego repo o 20 pb., stopę rezerw obowiązkowych o 50 pb., a roczną stopę głównego mechanizmu pożyczkowego o 30 pb.

Zapowiedział on również, że stopa rezerw obowiązkowych może zostać obniżona do końca roku o dodatkowe 25 - 50 pb. Jej rychła obniżka o 50 pb. ma uwolnić w systemie bankowym nawet 1 bln juanów (142 mld USD lub 544 mld zł). Ponadto, bank centralny wstrzyknął do systemu finansowego 160,1 mld juanów, w ramach mechanizmu siedmiodniowego odwróconego repo.

Chiński bank centralny pomoże pogrążonemu w kryzysie rynkowi nieruchomości

Prezes chińskiego banku centralnego zapowiedział również działania mające wspomóc pogrążony w kryzysie rynek nieruchomości. Obejmować one będą m.in. obniżenie oprocentowania pożyczek hipotecznych. Te działania mają pomóc gospodarce chińskiej osiągnąć tegoroczny cel wzrostu wynoszący "około 5 proc.".

Czy jednak ogłoszony we wtorek pakiet wsparcia dla gospodarki wystarczy, by ją pobudzić? Jak na razie reakcja analityków i rynków na te zapowiedzi była dosyć pozytywna. Wskazywało na to choćby zachowanie rentowności chińskich obligacji rządowych. W przypadku papierów dziesięcioletnich, rentowność spadła we wtorek do rekordowo niskiego poziomu 2,04 proc.

- Luzowanie polityki pieniężnej okazało się śmielsze, niż oczekiwano. Naszym zdaniem jest jeszcze przestrzeń do dalszych cięć w nadchodzących kwartałach - uważa Becky Liu, szefowa działu chińskiej strategii makroekonomicznej w Standard Chartered.