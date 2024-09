Sąd w Królewcu zamraża aktywa Raiffeisenbanku

Jak przypomina gazeta „Kommersant”, od 2 września rosyjski odział RBI – Raiffeisenbank – wstrzymał przekazy pieniężne od osób fizycznych i prawnych za granicę w jakiejkolwiek walucie obcej w ramach realizacji kwietniowego wymogu Europejskiego Banku Centralnego.

Natomiast 5 września Sąd Arbitrażowy w Królewcu zamroził akcje Raiffeisenbanku, blokując tym samym możliwość sprzedaży oddziału rosyjskiego. Jak powiedziano Kommersantowi w banku, decyzja sądu tymczasowo blokuje możliwość sprzedaży banku, ale nie wpłynie to na pracę Raiffeisenbanku ani na kroki mające na celu jej ograniczenie.

Austriacy znaleźli się w pułapce. Z jednej strony są wymogi EBC, a z drugiej coraz mniej życzliwe stanowisko Kremla, który w miarę jak bank zamyka jedno z ostatnich dostępnych dotąd okien na międzynarodowy rynek finansowy, przestaje być mu przychylny. Wobec niemożliwości sprzedaży rosyjskiego oddziału mogą stracić wszystkie swoje aktywa w Rosji. A są one ogromne.

Raiffeisen ma problem. Nie można sprzedać oddziału ani normalnie działać

Według oceny Kommersanta, opartej na raportach publicznych, według stanu na połowę 2024 roku Raiffeisenbank zajmował 13. miejsce pod względem aktywów (2,035 bln rubli, czyli dziś ok. 20 mld euro) wśród banków działających w Rosji. Od początku roku spadek wyniósł 0,3 proc., w ciągu roku - ponad 9 proc. Zysk netto za I półrocze 2024 r. sięgnął 71,3 mld rubli (690 mln euro), co oznacza wzrost o 22 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Od tego zapłacił też duże podatki do rosyjskiego budżetu, wspierając wojnę Putina. Obecnie bank obsługuje 3,3 mln klientów.

Pod koniec lipca dyrektor generalny grupy Johann Strobl powiedział, że RBI „najprawdopodobniej” będzie w stanie sprzedać 60 proc. i zatrzymać 40 proc. Raiffeisenbanku. W przypadku sprzedaży RBI chciałoby przeprowadzić transakcję z mnożnikiem w przybliżeniu jednego kapitału (wg rosyjskich raportów z 1 lipca 2024 r. – 510 mld rubli), ale możliwie mniejszym.

Zdaniem Ekateriny Popowej, partnerki firmy doradczej ITSWM, „istnienie poważnego sporu prawnego i nałożone środki tymczasowe znacznie komplikują proces ewentualnej sprzedaży banku”. Według Jewgienija Rosenblata: Przyjęte przez sąd ograniczenia mogą trwać od 9 do 24 miesięcy”.