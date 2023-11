Kolejny udany kwartał Pekao. Sprzedaż hipotek wzrosła siedmiokrotnie

Wynik z tytułu prowizji wyniósł 729 mln zł i był nieco wyższy od oczekiwań analityków i wyników z poprzedniego kwartału.

Odpisy kredytowe (bez rezerw na kredyty frankowe) wyniosły w III kw. roku 188 mln zł, i były wyraźnie niższe od oczekiwań rynkowych. Bank podał, że niższy koszt ryzyka kredytowego wynikał z niższych odpisów w obszarze kredytów dla podmiotów gospodarczych.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w III kwartale 1,17 mld zł, co oznacza spadek o 1,4 proc. kwartał do kwartału.

Kredyt 2 proc. idzie jak woda

- Na wyróżnienie zasługuje bankowość detaliczna, a zwłaszcza sprzedaż kredytów hipotecznych, napędzona rządowym „Bezpiecznym Kredytem 2 proc.”, w którym udział rynkowy naszego banku przekracza 40 proc. – podkreśla Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w okresie lipiec-wrzesień 2023 wyniosła 3,5 mld zł i była siedmiokrotnie wyższa niż rok wcześniej i ponad dwa i pół razy wyższa niż kwartał wcześniej. Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych, urosła w ujęciu rok do roku o 15 proc. do 1,4 mld zł.

Łącznie portfel kredytów w Pekao wzrósł o 1,9 proc. kwartał do kwartału, choć w ujęciu rok do roku wciąż obserwowane są spadki. W ujęciu kwartalnym wolumen kredytów detalicznych wzrósł o 1,6 proc. do 76,7 mld zł (z pozytywną dynamiką kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych), zaś kredytów korporacyjnych o 2,1 proc. – do 102 mld zł.