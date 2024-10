Minister z Izraela o siłach pokojowych ONZ: Są bezużyteczne

Izrael prowadzi operację lądową w południowym Libanie stawiając sobie za cel zniszczenie znajdującej się tam infrastruktury Hezbollahu. Działania wojenne toczą się w rejonie odpowiedzialności misji pokojowej ONZ.

Dlaczego izraelskie czołgi wjechały do bazy sił ONZ w Libanie?

W niedzielę pojawiła się informacja, że izraelskie czołgi wjechały do bazy sił ONZ. Według relacji przedstawicieli UNIFIL-u dwa izraelskie czołgi Merkava staranowały bramę bazy, a gdy opuściły jej teren baza została ostrzelana (pociski miały spaść w odległości 100 metrów od niej).



Izraelska armia tłumaczyła, że do incydentu doszło po tym, jak Hezbollah ostrzelał izraelskich żołnierzy z broni przeciwpancernej, raniąc 25 z nich. Do ataku miało dojść w pobliżu posterunku sił UNIFIL a czołgi, które wjechały do bazy, pomagały w ewakuacji rannych i schroniły się na terenie placówki ONZ przed ostrzałem Hezbollahu.



Premier Izraela Beniamin Netanjahu wzywając do wycofania sił pokojowych ONZ z Libanu stwierdził, że obecnie siły te są wykorzystywane jako „ludzkie tarcze” przez Hezbollah.



- Przyszedł czas, by wycofać siły UNIFIL z twierdz Hezbollahu i ze strefy działań wojennych – mówił Netanjahu zwracając się z apelem do sekretarza generalnego ONZ, Antonio Guterresa.