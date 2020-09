Firmy chętniej zwiększają zatrudnienie

Chociaż w IV kw. skurczy się grupa przedsiębiorstw, które nadal będą mogły korzystać ze wsparcia rządowych tarcz (co wśród ekspertów rynku pracy budzi obawy o nową falę zwolnień w firmach), to najnowszy, ogłaszany we wtorek barometr agencji zatrudnienia ManpowerGroup daje powody do optymizmu. Prognozy pracodawców na trzy ostatnie miesiące tego roku są bowiem zdecydowanie lepsze od tych na III kw. br. Najlepsze są w budownictwie, które praktycznie nie ucierpiało wskutek pandemii, oraz w handlu hurtowym i detalicznym, w tymzwłaszcza w e-commerce.

Poniżej dalsza część artykułu