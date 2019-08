Chrabota, Pietryga: Nie koniec, ale początek

Wbrew temu, co ogłasza premier Mateusz Morawiecki, sprawa organizowania hejtu przeciw sędziom zrzeszonym w Iustitii mimo dymisji Łukasza Piebiaka i Jakuba Iwańca nie jest zakończona. Jesteśmy głęboko przekonani, że nie wolno jej – co byłoby w wyborczym interesie rządzącej partii – zamieść pod dywan, bo godzi w fundament praworządności, podstawowej wartości systemu konstytucyjnego Polski. Świadczą o tym zdobyte przez dziennikarzy Onetu dowody, że w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości, resortu odpowiedzialnego za standardy państwa prawa, podejmowane są nielegalne działania, skierowane w chronioną konstytucyjnie grupę zawodową.

To groźny precedens, który kładzie się poważnym cieniem na wiarygodności władzy. Gdyby się potwierdziło, że aktywność grupy działającej w MS była inspirowana czy autoryzowana przez członków rządu lub liderów rządzącej partii, odpowiedzialni za to politycy straciliby wszelką legitymację moralną do uczestniczenia w sferze publicznej demokratycznego państwa.