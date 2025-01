Komentarz Partnera Cyklu: Fundacja Polska Bezgotówkowa

Celem naszych działań jest eliminowanie barier w dostępie do infrastruktury płatniczej oraz wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności polskich biznesów. Od stycznia 2025 roku rozszerzyliśmy zakres Programu Polska Bezgotówkowa o wsparcie dla branży e-commerce. Właściciele małych biznesów, którzy zastanawiają się nad rozszerzeniem działalności i chcą założyć e-sklep, mogą otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów uruchomienia i obsługi płatności bezgotówkowych w swoich sklepach internetowych i finansowanie transakcji przez okres 12 miesięcy.

Dotychczas do Programu Polska Bezgotówkowa przystąpiło już ponad pół miliona przedsiębiorców oraz instytucji. Podwoiliśmy sieć akceptacji płatności bezgotówkowych na polskim rynku, która na koniec II kw. 2024 roku wg danych NBP wynosiła 1,34 mln terminali. Zmiana ta przyczyniła się w znacznym stopniu do zapewnienia powszechnego dostępu do płatności elektronicznych w sklepach, samorządach czy punktach usługowych – również w małych miejscowościach i na terenach wiejskich. Dzięki staraniom Fundacji i całej branży Polska awansowała również na szóstą pozycję w Europie pod względem liczby terminali na 1000 mieszkańców.

To dobry moment, aby skierować nasze działania również w kierunku tych, którzy próbują skalować swój biznes w internecie. Wierzymy, że i w tym obszarze możemy wspólnie wiele osiągnąć, odkrywając przed polskimi firmami potencjał płynący z cyfryzacji i możliwości rozwoju transgranicznego. Jest o co powalczyć – wartość rynku e-commerce w Polsce w 2023 roku szacowano na ponad 131 mld zł(1), co plasuje nasz rodzimy rynek handlu internetowego jako jeden z najszybciej rosnących w Europie. Według prognoz CBRE zakupy online w Polsce w 2026 roku mogą stanowić 23 proc. handlu detalicznego. Polski e-commerce wykazuje duży potencjał wzrostowy, który jednak nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany – zwłaszcza w przypadku małych podmiotów. Barierami na drodze do ich wzrostu są m.in.: brak wystarczających inwestycji w technologie i innowacje, trudności w pozyskaniu kapitału oraz brak wiedzy na temat możliwości rozwoju transgranicznego. Natomiast z perspektywy konsumentów główne bolączki e-commerce to przede wszystkim: obawy o bezpieczeństwo zakupów i płatności wynikające m.in. z braku odpowiedniej wiedzy i kompetencji cyfrowych.

W e-commerce płatności odgrywają ważną (jeśli nie kluczową) rolę – wpływają na decyzje zakupowe konsumentów, a nawet są jedną z najczęstszych przyczyn porzucania koszyków. Dlatego, zdaniem konsumentów, transakcje w internecie muszą być przede wszystkim bezpieczne, szybkie i wygodne. Najlepiej, aby odbywały się za pomocą jednego kliknięcia i w każdym e-sklepie w taki sam sposób. Jednym z rozwiązań, które odpowiada na preferencje kupujących w sieci, jest usługa Click to Pay. To bezpieczna i wygodna metoda dokonywania płatności za zakupy online za pomocą karty płatniczej. Click to Pay zapewnia użytkownikom spójny, szybki i bezpieczny proces płatności, bez konieczności manualnego wprowadzania danych karty, logowania się do e-sklepów i zapamiętywania haseł. W Click to Pay wykorzystana jest technologia tokenizacji, czyli zastąpienia wrażliwych danych karty losowo wybranym tokenem, co zwiększa bezpieczeństwo płatności. Rozwiązanie jest oparte na globalnych standardach branży płatniczej EMV Co. i obsługiwane przez wszystkie organizacje płatnicze tworzące standard.

Dla polskich konsumentów kluczowym czynnikiem decydującym o dokonaniu pierwszego zakupu w e-sklepie, z którego wcześniej nie korzystali, jest dostępność łatwego sposobu płatności (21 proc.) (2). Jako Fundacja chcemy przede wszystkim wesprzeć narzędziowo i kompetencyjnie e-firmy i przedsiębiorców w obszarze płatności internetowych, które z kolei są jednym z kluczowych czynników determinujących sukces w biznesie internetowym.

Od 1 stycznia 2025 roku z dofinansowania w ramach programu Fundacji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają lub prowadzą działalność w internecie (oferują sprzedaż usług lub towarów) i nie mają jeszcze (oraz nie mieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy) umowy z agentem rozliczeniowym na przyjmowanie płatności bezgotówkowych online, w tym płatności instrumentami płatniczymi opartymi na kartach Visa i Mastercard. Z oferowanego wsparcia mogą skorzystać również akceptanci korzystający z terminali płatniczych (również w ramach Programu Polska Bezgotówkowa) oraz podmioty, które wcześniej przyjmowały płatności bezgotówkowe poprzez dowolną platformę zakupową typu marketplace. Jedyny warunek dotyczy założenia własnego e-sklepu.

Zakwalifikowani do programu przedsiębiorcy działający w internecie otrzymają dofinansowanie na pokrycie kosztów uruchomienia płatności bezgotówkowych w swoich sklepach internetowych i finansowanie obsługi transakcji dokonanych kartami Visa i Mastercard przez okres do 12 miesięcy lub do momentu osiągnięcia sumy obrotu w wysokości 50 tys. zł brutto.

Przypisy:

1) „E-commerce w Polsce: konkurencja i rosnące oczekiwania napędzają rozwój”, Strategy& 2024

2) Raport Gemius i IAB Polska, „E-commerce w Polsce”, https://www.iab.org.pl/aktualnosci/raport-e-commerce-w-polsce-2023/

Komentarz Partnera Cyklu: Fundacja Polska Bezgotówkowa