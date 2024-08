Komentarz Partnera: BIG InfoMonitor

Nie da się uciec od permanentnych zmian i innowacji. Cyfrowa rewolucja nie ominęła właściwie żadnej branży i każda firma, czy to mała, czy duża, doświadcza dziś przyspieszonego tempa tego typu przemian. Dlatego, by być na fali, a przynajmniej utrzymać się na powierzchni, przedsiębiorstwa muszą sprostać nowym trendom, digitalizować się, by między innymi zaspokoić potrzeby klientów. Powinny też wykorzystywać dostępne na rynku rozwiązania, wspierające rozwój i bezpieczeństwo własnych biznesów. Usługi cyfrowe i liczne narzędzia do przetwarzania danych są dziś niezbędne do sprawnego prowadzenia firmy, a dostawcy tych rozwiązań stają się partnerami mającymi bezpośredni wpływ na efektywne zarządzanie biznesem. Trzeba też pamiętać, że wraz z dynamicznym rozwojem cyfryzacji i nowych technologii, w tym płatności bezgotówkowych, pojawia się zarówno wiele możliwości, jak i zagrożeń, które mogą zakłócić funkcjonowanie biznesu.

Zatrzymajmy się na płatnościach cyfrowych. Z jednej strony rozliczenia bezgotówkowe mogą pomóc w unikaniu nierzetelnych kontrahentów. Przede wszystkim ułatwiają śledzenie transakcji. Płatności bezgotówkowe, takie jak przelewy bankowe czy płatności kartą, są rejestrowane elektronicznie, co umożliwia łatwe śledzenie historii transakcji i identyfikowanie potencjalnych problemów. Systemy płatności bezgotówkowych często generują szczegółowe raporty finansowe, które mogą pomóc w analizie kondycji finansowej kontrahentów i ocenie ryzyka. Zwiększają też przejrzystość i transparentność w gospodarce.

Z drugiej jednak strony przedsiębiorcy wybierają często rozliczenia gotówkowe. Powodem jest mniejsze ryzyko zatorów płatniczych, których skala w naszym kraju jest ogromna. Jak zatem dostarczyć firmie cyfrową odporność i bezpieczeństwo? Aby zapewnić optymalne rozwiązanie dla wszystkich, polecam każdemu przedsiębiorcy automatyczne powiadomienia. Wiele systemów płatności bezgotówkowych oferuje funkcje takich powiadomień o zaległych płatnościach lub przekroczeniu limitów kredytowych, co pomaga w monitorowaniu zadłużenia.

U nas przedsiębiorcy także mogą monitorować swoich kontrahentów, przez co przejmują pełną kontrolę nad swoim biznesem. Dzięki monitoringowi otrzymują alert na maila, gdy ktoś doda do naszego rejestru BIG InfoMonitor nową informację o monitorowanej firmie. Są z tego trzy kluczowe korzyści. Po pierwsze – przedsiębiorca otrzymuje powiadomienie mailowe, jeśli pojawi się pozytywny lub negatywny wpis o wskazanej przez niego firmie. Po drugie – będzie mógł zareagować, gdy jego kontrahent popadnie w długi i zostanie wpisany do rejestru dłużników i w porę zweryfikuje warunki współpracy z takim kontrahentem. Po trzecie – będzie miał informację o dłużnikach przed innymi i ochroni swój biznes skuteczniej.

Wpis dłużnika do rejestru BIG to często pierwszy sygnał kłopotów finansowych kontrahenta. Dlatego przedsiębiorcy monitorują swoich kluczowych partnerów biznesowych i są spokojni, bo w przypadku dopisania długu zostają o tym natychmiast powiadomieni – zanim problemy finansowe partnera odbiją się na ich kondycji finansowej.

Z naszych analiz wynika, że co drugi przedsiębiorca uważa, że nierzetelni kontrahenci sami nie dostają pieniędzy i dlatego nie mogą zapłacić. Zamrożone faktury utrudniają firmom terminowe regulowanie własnych zobowiązań. Aż 60 proc. przedsiębiorców jest zdania, że opóźnienia płatności obniżają ich płynność finansową. Nieopłacone należności to również zablokowane inwestycje w firmach i wyższe koszty działalności. Miliardy złotych zamrożone w przeterminowanych długach skutecznie chłodzą plany przedsiębiorców i ograniczają ich rozwój.

