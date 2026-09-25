939 Zarządzenie nr 12 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2026 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne

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938 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2026 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2025 roku

937 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2026 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2025 roku

936 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2026 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

935 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 września 2026 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego