939 Zarządzenie nr 12 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2026 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne
938 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2026 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2025 roku
937 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2026 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2025 roku
936 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2026 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
935 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 września 2026 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
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