934 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2026 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tadeusza Chrzana za czyn określony w punkcie drugim wniosku z dnia 17 czerwca 2026 r. przedłożonego przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Przemyślu

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933 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2026 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tadeusza Chrzana za czyn określony w punkcie pierwszym wniosku z dnia 17 czerwca 2026 r. przedłożonego przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Przemyślu