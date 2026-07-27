734 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2026 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.5 Współpraca Grup Operacyjnych EPI

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733 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2026 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi – obszar B Inteligentna Wieś

732 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie włączenia kwalifikacji sektorowej „Montaż okładzin z wielkoformatowych płytek ceramicznych wewnątrz pomieszczeń” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

731 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2027

730 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie uczczenia 125. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka

729 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia Dnia Trenera Sportowego

728 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 lipca 2026 r. w sprawie uznania dotychczasowej kwalifikacji rynkowej „Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji za kwalifikację sektorową

727 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2027 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym