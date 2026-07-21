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718 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w pierwszym półroczu 2026 r.

717 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za okres 11 kwartałów poprzedzających drugie półrocze 2026 r.