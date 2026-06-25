849 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty

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848 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu ekspertyz technicznych w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na system ochrony granicy państwowej na morzu i na systemy obronności państwa oraz wytycznych w zakresie metodyki i metodologii sporządzania ekspertyz do oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na systemy obronności państwa

847 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2026 r. w sprawie włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i wyłączania ich z tego systemu

846 Ustawa z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

845 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie umów Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego z uczelniami

844 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach winiarskich

843 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

842 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia

841 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

840 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego