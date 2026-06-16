617 Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Reklama Reklama

616 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2026 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2025 r. (przewodnictwo Danii w Radzie Unii Europejskiej)

615 Zarządzenie nr 11/2026 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 czerwca 2026 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Historia monety polskiej” – 1 złoty II Rzeczypospolitej

614 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw