Monitor Polski z 19 stycznia 2026 r. (poz. 86-92)

92 Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa jakości oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej poprzez budowę nowego budynku oraz wyposażenie Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku”

91 Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego „Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii”

90 Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”

89 Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego II Etap – Budowa Budynku Oddziału Stacjonarnej Opieki Psychiatrycznej w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu”

88 Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa dostępu do świadczeń opieki psychiatrycznej przez rozbudowę oraz dostosowanie infrastruktury budowlanej i technicznej wraz z wyposażeniem dla Centrum Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku”