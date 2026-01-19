Rzeczpospolita
Prawo
Monitor Polski z 19 stycznia 2026 r. (poz. 86-92)

Publikacja: 19.01.2026 21:17

dział prawa

92 Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa jakości oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej poprzez budowę nowego budynku oraz wyposażenie Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku” 

91 Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego „Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii” 

90 Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” 

89 Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego II Etap – Budowa Budynku Oddziału Stacjonarnej Opieki Psychiatrycznej w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu” 

88 Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa dostępu do świadczeń opieki psychiatrycznej przez rozbudowę oraz dostosowanie infrastruktury budowlanej i technicznej wraz z wyposażeniem dla Centrum Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku” 

87 Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa, modernizacja i doposażenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w celu poprawy jakości psychiatrycznej opieki zdrowotnej”  

86 Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyki i leczenia”

