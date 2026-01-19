Monitor Polski z 19 stycznia 2026 r. (poz. 86-92)

Aktualizacja: 19.01.2026 22:28 Publikacja: 19.01.2026 21:17
92 Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa jakości oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej poprzez budowę nowego budynku oraz wyposażenie Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku”
91 Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego „Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii”
90 Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”
89 Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego II Etap – Budowa Budynku Oddziału Stacjonarnej Opieki Psychiatrycznej w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu”
88 Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa dostępu do świadczeń opieki psychiatrycznej przez rozbudowę oraz dostosowanie infrastruktury budowlanej i technicznej wraz z wyposażeniem dla Centrum Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku”
87 Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa, modernizacja i doposażenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w celu poprawy jakości psychiatrycznej opieki zdrowotnej”
86 Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyki i leczenia”
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nie chciałbym, żeby powtórzyła się sytuacja z czasów, gdy działały Państwowe Biura Notarialne, bo wtedy mieliśmy...
Znamy najlepsze w Polsce licea ogólnokształcące i technika. W 28. rankingu Perspektywy 2026 pierwszą pozycję spr...
Po wyroku TSUE w sprawie czasu pracy prokuratorów ustawodawca stoi przed dylematem – musi zdecydować się albo na...
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt rozporządzenia, które zmieni wzory dokumentów wydawanych z rejestru...
Sąd oddalił w piątek wnioski obrońców Zbigniewa Ziobry o wyłączenie ze sprawy aresztowej przewodniczącej składu...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas