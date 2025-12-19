Aktualizacja: 19.12.2025 23:37 Publikacja: 19.12.2025 20:03
1280 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2025 r. w 55. rocznicę Wydarzeń Grudniowych
1279 Uchwała nr 42/2025 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Czekam, aż prezes Trybunału Konstytucyjnego zarzuci sędziom z Luksemburga próbę dokonania zamachu stanu w Polsce...
W działaniu Bolta, który od grudnia oferuje klientom usługę przejazdu z kierowcą mówiącym po polsku, prawnicy ni...
Prawnicy nie mają wątpliwości: pisarce Dorocie Masłowskiej nie przysługuje wyłączne prawo do posługiwania się sf...
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska złożyła zażalenie na decyzję prokuratury o umorzeniu śledzt...
Spółdzielczość mieszkaniowa wymaga reformy, ale to chyba jedyna rzecz, co do której zgadzają się prawie wszyscy...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
