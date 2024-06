Po prawie 6 latach Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię P. umorzył, z uwagi na …. nieprecyzyjnie sformułowane pytanie sądu karnego, postępowanie i nie wydał wyroku w sprawie dotyczącej masowego nakładania podatku dochodowego bez uzyskania dochodu (sygn. akt P 1/19). Żaden jednak organ państwa, nie może mieć wątpliwości co do tego, że przepisy nakładające taki podatek są niezgodne z Konstytucją, bo autor przepisów – Sejm RP – potwierdził ich niezgodność w swoim stanowisku do TK w tej sprawie. Jedynym przewidzianym w Konstytucji rozwiązaniem jest wniosek Prezes NSA do TK o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją tych przepisów, który – wg wiedzy Fundacji Praw Podatnika - nawet nie jest przygotowywany. To, czy obecny tzw. TK wyda wyrok, jest bez znaczenia. Ważne dla obywateli jest to, jakie stanowisko przedstawi Sejm i Prokurator Generalny.