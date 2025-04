W tej sytuacji MKiDN przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który przewiduje uchylenie przepisów o martwym w istocie rejestrze.

Zdaniem prof. Katarzyny Zalasińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego proponowana przez resort kultury zmiana to krok w dobrym kierunku.

– Otoczenie funkcjonowania przepisów nieustannie się zmienia, więc prawo musi być żywe i nadążające za praktyką i nowymi wyzwaniami. Eliminowanie przepisów martwych jest ważnym elementem porządkowania systemu ochrony zabytków. Proponowana nowelizacja świadczy o tym, że Ministerstwo Kultury dostrzega problematykę związaną z obrotem dobrami kultury, co jest zdecydowanie pozytywną zmianą – ocenia prof. Zalasińska, dodając przy tym, że zmiany przepisów w tym zakresie powinny jednak obejmować problem bardziej kompleksowo.

Rynek sztuki jest podatny na pranie brudnych pieniędzy

– Uregulowanie obrotu dobrami kultury i usprawnienie dotychczasowych procedur, w tym poprzez częściową ich deregulację, byłoby niewątpliwie wzmocnieniem rynku sztuki w Polsce. Pamiętać należy, że transparentny, uwzględniający reżim należytej staranności rynek nie tylko wspiera tworzenie kolekcji publicznych, ale może też przyczynić się do zwiększenia efektywności całego systemu ochrony dziedzictwa w Polsce – zauważa ekspertka. – Niestety zaproponowane wiele lat temu rozwiązania prawne nie zadziałały. Nie były bowiem już wtedy dostosowane do sposobu funkcjonowania rynku, jak i służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa obrotu. Przeciwdziałanie przestępczości przeciwko zabytkom, w tym zagrożeniu związanemu z praniem brudnych pieniędzy na rynku sztuki i finansowaniem terroryzmu, jest jednym z priorytetów na poziomie UE. Mamy w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia – konkluduje prof. Zalasińska.