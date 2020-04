Dziś kończy się termin nakładania kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski. Brak nowego rozporządzenia oznaczałby, że od północy ludzie mogliby swobodnie wjeżdżać do Polski.

Na stronach rządowych dokumentu jeszcze nie ma, ale jak dowiedzieli się w Ministerstwie Zdrowia dziennikarze Polsat News ma zostać opublikowany w ciągu kilku godzin. Kwarantanna miałaby zostać przedłużona do 15 maja.

Na razie niewiadomo, czy objęci nią nadal będą pracownicy transgraniczni. - Dotarła do nas informacja, że ich sprawą ma w przyszłym tygodniu zająć się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Być może osoby, które na co dzień przekraczają granicę w drodze z pracy do domu z takiej kwarantanny zostaną zwolnione. Zobaczymy - przekazał reporter stacji.