Koronawirus: apel ministra rodziny, pracy i polityki społecznej

W związku z kolejnymi odnotowywanymi przypadkami występowania koronawirusa COVID-19 w Polsce, powinniśmy zachować szczególną ostrożność i ściśle stosować się do wytycznych służb sanitarnych dotyczących podstawowych zasad higieny. To m.in. jak najczęstsze i dokładne mycie rąk, unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz ograniczenie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Poniżej dalsza część artykułu