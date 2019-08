Sierocy kłopot chorób rzadkich

Ponad dwa miliony Polaków cierpi na chorobę, o której nie słyszeli nawet najbardziej doświadczeni lekarze. Chorób rzadkich i ultrarzadkich jest 7–8 tys., ale lekarze dysponują terapiami dla zaledwie 3 proc. z nich. W nowym cyklu „Rzeczpospolitej” wspólnie z ekspertami zastanowimy się, co należy zmienić, by zapewnić polskim pacjentom dostęp do diagnozy i optymalnego leczenia, a także ułatwić im uzyskanie odpowiedniej opieki.

Choroby rzadkie i ultrarzadkie to jedno z największych wyzwań dla współczesnej medycyny, ale także dla systemu ochrony zdrowia i płatnika. Chorobę uznaje się za rzadką, jeśli występuje ona u jednego na 2 tys. mieszkańców. Choroba ultrarzadka dotyka zaledwie jedną osobę na 50 tys. O ile na nadciśnienie tętnicze choruje mniej więcej jedna trzecia populacji, czyli 12,5 mln Polaków, a na cukrzycę blisko 3 mln, każda choroba rzadka dotyka od jednej osoby do 7 tys. obywateli naszego kraju. Według resortu zdrowia w Polsce żyje ponad 2 mln pacjentów z chorobami rzadkimi. Poniżej dalsza część artykułu

– Problem z tymi chorobami polega na tym, że każda z nich występuje u nielicznych pacjentów – niektóre zostały opisane u zaledwie 5–10 osób na świecie – ale stanowią one ogromną grupę schorzeń w skali całego społeczeństwa – mówi prof. Maria Sąsiadek, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Profesor, która właśnie kończy publikację na temat dziecka z chorobą opisaną dotychczas w literaturze naukowej zaledwie u dziesięciu osób, przyznaje, że dużym kłopotem jest brak opisu klinicznego większości takich chorób. – Nawet jeśli przypadek został opisany kilka razy, nie można na tej podstawie ani rozpoznać, ani poprowadzić terapii. Dlatego lekarze uczą się od pacjentów. Bywa, że proszę rodziców, by przyszli z dzieckiem za rok, żebym wiedziała, jak się rozwija, i mogła o tym opowiedzieć rodzicom, którzy przyjdą z podobnym problemem. Ale zdarza się, że daną chorobę widzę pierwszy i ostatni raz w życiu – wyjaśnia prof. Sąsiadek.

I tłumaczy, że choć wszystkie choroby metaboliczne i prawie wszystkie choroby genetyczne są chorobami rzadkimi, to nie wszystkie choroby rzadkie mają podłoże genetyczne. Zdarzają się rzadkie nowotwory, choroby immunologiczne czy infekcyjne. – Z reguły bardzo trudno postawić właściwą diagnozę, bo wczesne objawy przypominają inne schorzenia. Matka niemowlęcia, które jest wiotkie i nie podnosi główki, dostaje skierowanie na rehabilitację. Rzadko który lekarz podstawowej opieki zdrowotnej pomyśli, że to objaw rdzeniowego zaniku mięśni i odeśle ją do neurologa – mówi.

Dlatego na właściwą diagnozę chorzy czekają nawet kilka lat, tułając się od specjalisty do specjalisty i poddając się setkom niepotrzebnych, często drogich badań. Prof. Sąsiadek diagnozowała niedawno dwunastolatkę, która spędziła 570 dni w szpitalu, przeszła 12 rezonansów magnetycznych i 15 badań tomografii komputerowej. Chorobę rzadką pozwoliło zdiagnozować dopiero badanie genetyczne, które – zdaniem prof. Sąsiadek – powinno być podstawą przy podejrzeniu choroby rzadkiej. Kłopot w tym, że brak odpowiedniej wyceny tych badań sprawia, że szpitale albo ich nie zlecają, albo każą płacić za nie rodzicom. A tych często nie stać na wydatek rzędu 1,6–7 tys. zł.

Choroby rzadkie i ultrarzadkie: będzie program Rodzice chorych mówią, że postawienie diagnozy często rozpoczyna kolejną odyseję. Jak wynika z raportu Uczelni Łazarskiego „Choroby rzadkie w Polsce – stan obecny i perspektywy” z 2016 r., nawet 85 proc. chorych, w tym 90 proc. dzieci, ma orzeczenie o niepełnosprawności, a opieka nad nimi zmusza jedno z rodziców do rezygnacji z pracy zawodowej i całkowite poświęcenie się opiece nad nimi. Co trzeci dorosły i blisko 60 proc. dzieci co najmniej raz w miesiącu odwiedza przychodnię specjalistyczną lub szpital, przy czym szczególnie intensywna opieka zdrowotna sprawowana jest nad dziećmi do 12. roku życia. Jedynie niespełna 4 proc. chorych dorosłych zadeklarowało podobną intensywność odwiedzin w placówkach opieki zdrowotnej. Poprawy sytuacji chorzy i ich rodziny upatrują w Narodowym Programie Chorób Rzadkich, który znalazł się w wykazie prac legislacyjnych KPRM i ma zostać przyjęty jeszcze w trzecim kwartale tego roku. Jego wprowadzenie wymusza Zalecenie Rady UE z 8 czerwca 2009 r. w sprawie działań w zakresie chorób rzadkich.

Program zakłada wprowadzenie zintegrowanej opieki zdrowotnej i społecznej nad chorym. Kluczową rolę w tej opiece mają pełnić krajowe ośrodki referencyjne określone dla wybranej choroby lub grupy chorób rzadkich oraz współpracujące z nimi centra eksperckie. Mają one ustalać diagnozę, opracować plan leczenia i koordynować opiekę medyczną na wszystkich jej szczeblach. Chory ma dostać specjalny „paszport opieki pacjenta z chorobą rzadką”, który ułatwi mu poruszanie się po systemie.