Rak jelita grubego: choruje coraz więcej młodych i… zamożnych

Rak jelita grubego najczęściej rozpoznaje się po pięćdziesiątce, jednak już od lat 70. ubiegłego wieku kolejne badania wskazują na tendencję do obniżania się wieku, w którym dochodzi do zachorowania.

Naukowcy nie określili jednoznacznie przyczyny wzrostu liczby zachorowań, zasugerowali jednak, że może się to wiązać z epidemią otyłości i niekorzystnymi zmianami we florze bakteryjnej jelit, wywołanymi m.in. niezdrową dietą.

Rak jelita grubego – rosnący problem również w Polsce

W Polsce mamy jeden z najwyższych wzrostów zachorowań na ten nowotwór w całej Europie. Rocznie przybywa już 19 tys. chorych i ta liczba cały czas rośnie.

Każdego dnia z powodu raka jelita grubego umierają u nas aż 33 osoby – prawie 12 tys. rocznie. To drugi pod względem śmiertelności (po raku płuca) złośliwy nowotwór w Polsce.

Jak tłumaczył na łamach „Rzeczpospolitej” prof. Marek Wojtukiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Białostockiego Centrum Onkologii, ważne jest wykrycie choroby we wczesnej fazie, kiedy nowotwór można usunąć chirurgicznie. 5-letnie przeżycie pacjenta, u którego wykryto raka w pierwszej fazie, wynosi 80–100 proc., w IV stadium – tylko 5 proc.

Specjalista odniósł się również do amerykańskich prognoz, według których liczba młodych chorych na raka jelita grubego może wzrosnąć w najbliższych latach o prawie 90 proc., spadnie natomiast ilość zachorowań wśród osób starszych. – Bierze się to prawdopodobnie głównie z faktu, że źle się odżywiamy. Pochłaniamy przetworzone czerwone mięso, jemy za mało warzyw i owoców – wyjaśniał prof. Wojtukiewicz. – Oglądanie telewizji przez wiele godzin dziennie bez aktywności fizycznej zwiększa ryzyko zachorowania na raka jelita grubego o ok. 60 proc. Do tego dochodzi alkohol, tytoń, nadwaga – tłumaczył.

Czytaj też: Cebula i czosnek mogą chronić przed rakiem jelita grubego