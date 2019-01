E-papierosy pomagają rzucić palenie skuteczniej niż plastry

Osoby, które próbują odzwyczaić się od palenia papierosów, sięgając po papierosy elektroniczne odczuwają mniejszą drażliwość, niepokój i kłopoty z koncentracją niż używając gumy czy plastrów nikotynowych – wykazały badania brytyjskich naukowców.

E-papierosy okazały się dwa razy bardziej efektywne w ułatwianiu palaczom zerwania z nałogiem niż inne metody, takie jak plastry nikotynowe, guma czy tabletki.

Według naukowców jest wiele dowodów, które wskazują na znacznie mniejszą szkodliwość papierosów elektronicznych niż tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

– Najpoważniejsze szkody somatyczne nie powoduje nikotyna, lecz samo palenie, kiedy dziesiątki substancji toksycznych, radioaktywnych, karcinogenów, etc. są inhalowane. Ponadto, w paleniu papierosów dużą, uzależniającą rolę odgrywa behawioralny rytuał – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” profesor Bartosz Łoza, psychiatra i psychoterapeuta. – Zabranie palaczowi tego świata symboli i wzmocnień będzie utrudniało skuteczną terapię. To także wyjaśnia, dlaczego popularność zdobywają produkty, które imitują rytuał palenia papierosów, jak NWT i e-papierosy – dodał.

Brytyjscy naukowcy przeprowadzili właśnie szeroko zakrojone badania, mające na celu sprawdzenie, na ile e-papierosy ułatwiają zerwanie z nałogiem palenia tytoniu. W badaniu wzięło udział 886 palaczy. Zostali oni losowo przydzieleni do grupy, która mogła wybrać dowolną nikotynową metodę zastępczą - plastry, gumę, tabletki, lub do grupy używającej e-papierosów. Wszyscy uczestnicy otrzymywali wsparcie behawioralne przez co najmniej cztery tygodnie.

Wyniki opublikowane w New England Journal of Medicine pokazały, że e-papierosy były używane częściej i dłużej. Ponadto użytkownicy e-papierosów odczuwali mniejszą potrzebę sięgnięcia po papierosa po jednym do czterech tygodni od zaprzestania palenia nikotyny.

Badani używający e-papierosów odczuwali również mniejszą drażliwość i niepokój, a także rzadziej skarżyli się na kłopoty z koncentracją w pierwszym tygodniu po rzuceniu palenia.

Monitorowanie uczestników po roku wykazało, że zerwać z nałogiem ostatecznie udało się 18 proc. użytkowników e-papierosów i 9,9 proc osób stosujących inne terapie zastępcze, w tym plastry, gumę do żucia, pastylki do ssania, inhalatory i aerozole.

Kierujący badaniami profesor Peter Hajek, z Queen Mary University w Londynie, powiedział: – To pierwsze badania, które wykazały efektywność nowoczesnych e-papierosów w ułatwianiu rzucenia palenia. E-papierosy były prawie dwa razy bardziej skuteczne niż stosowanie standardowych nikotynowych produktów zastępczych.

– Mimo że duża liczba palaczy zgłasza, że z pomocą e-papierosów rzucili palenie, pracownicy służby zdrowia niechętnie zalecają ich stosowanie ze względu na brak wyraźnych dowodów z randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych, które prawdopodobnie teraz ulegną zmianie – dodał profesor Peter Hajek.

Podczas gdy wielu naukowców zgadza się, że e-papierosy są znacznie mniej szkodliwe niż produkty tytoniowe, to jednak przyznają, że ich używanie też jest ryzykowne dla zdrowia. Nikotyna zawarta w e-papierosach jest silnie uzależniająca. Badań wykazały też, że zawierają one szeroką gamę potencjalnie toksycznych substancji, których długoterminowe skutki jeszcze nie zostały określone.