Zwyrodnienie plamki żółtej: czy można je wyleczyć?

Zwyrodnienie plamki żółtej, zwane w skrócie AMD, jest najczęściej diagnozowaną chorobą siatkówki. W Polsce choruje na nie ponad 1,3 mln osób, a wśród nich 140 tys. na jego groźniejszą, wysiękową postać. Czy możemy zmniejszyć ryzyko choroby, a jeśli się już pojawi, cofnąć jej skutki?

Siatkówka to wyścielająca wnętrze gałki ocznej cienka, przezroczysta błona. Jej centralną częścią jest tzw. plamka, w niej powstają obrazy w kolorach o wysokiej rozdzielczości. Ona odpowiada także za ostrość naszego widzenia, możliwość czytania, oglądania i pisania.

Poznane i opisane schorzenia siatkówki to zwykle wynik procesów zwyrodnieniowych albo tzw. chorób wrodzonych lub ogólnoustrojowych. Do najczęściej występujących należą wspomniane zwyrodnienie plamki żółtej (AMD), cukrzycowy obrzęk plamki (DME) oraz zakrzep żyły środkowej. Nie leczone stają się najczęstszymi przyczynami trwałego upośledzenia lub utraty wzroku. – Zaraz po jaskrze i zaćmie to właśnie AMD najczęściej odpowiada za utratę wzroku u osób starszych. To o tyle ważne, że jeśli nie rozpoczniemy leczenia odpowiednio wcześnie, istnieje zagrożenie nieodwracalnej utraty widzenia, bez możliwości jego przywrócenia – mówi dr n.med. Agnieszka Jamrozy-Witkowska z kliniki Optegra.

Jak zmniejszyć ryzyko AMD?

Rzuć palenie

Badania wskazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia chorób narządu wzroku wzrasta u palaczy. Ryzyko zachorowania w tej grupie na zwyrodnienie plamki żółtej jest aż czterokrotnie wyższe! Jeśli palisz, czym prędzej zrezygnuj z tego nałogu!

Patrz, co jesz

O korzyściach ze zbilansowanej diety dla naszego zdrowia wspominają niemalże wszyscy, a od jakiegoś czasu także okuliści. Podczas badań podłużnych (prowadzonych przez kilka lat wśród tych samych grup) wykazano, że przyjmowanie wraz z jedzeniem witaminy E może zmniejszać ryzyko wystąpienia AMD. Jednak aby odpowiednio dobrać dla siebie suplementację, warto udać się do lekarza. W tym przypadku ważny jest tzw. bilans, by uniknąć sytuacji, w której przyjmowane preparaty zamiast likwidować wolne rodniki, będą je namnażać. Odpowiednia dieta ma także kluczowe znaczenie w przypadku osób ze zdiagnozowana cukrzycą. Dzięki niej można lepiej kontrolować poziom cukru, którego wysokość ma duży wpływ na stan siatkówki. Główne zasady zdrowego żywienia znaleźć można na stronie Instytutu Żywności i Żywienia www.izz.waw.pl

Schudnij

Otyłość wpływa na poziom lipidów we w krwi, dlatego sprzyja rozwojowi AMD. To kolejny powód, by zadbać o odpowiednią dawkę ruchu i zbilansowaną dietę!

Noś okulary przeciwsłoneczne

Wieloletnia ekspozycja na ostre światło i brak ochrony oczu przed jego działaniem zwiększają ryzyko wystąpienia AMD. By je zmniejszyć, warto zaopatrzyć się w okulary przeciwsłoneczne z dobrymi szkłami blokującymi promieniowanie UV.

Badaj się regularnie

Dbając o diagnostykę i leczenie, można zapobiec aż 85 proc. przypadkom zaburzeń wzroku spowodowanych chorobami siatkówki (wg danych WHO). Tymczasem jedna trzecia Polaków nigdy nie była u okulisty! Dane pokazują, że w Polsce na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem choruje ponad 1,3 mln osób, z tego 140 tys. na jego groźniejszą, wysiękową postać. Z każdym rokiem przybywa około 14 000 takich pacjentów. Tylko regularne wizyty u okulisty pozwalają w porę zareagować, gdy stan siatkówki się pogarsza.

AMD: Kiedy iść do specjalisty?

Jeśli zaobserwowaliśmy u siebie obniżoną ostrość widzenia, możemy samodzielnie przeprowadzić wstępne badanie tzw. testem. W sieci dostępny jest specjalny szablon zwany siatką Amslera. To nic innego jak kwadrat o boku 10 cm, który podzielony jest czarnymi liniami przecinającymi się co 0,5 cm. Na jego środku znajduje się kropka. Jeżeli patrząc na nią, linie falują i ulegają zniekształceniu, może to świadczyć o zmianach w plamce, z którymi warto udać się do specjalisty – mówi dr n.med. Agnieszka Jamrozy-Witkowska.

Gdy oko choruje…

Wraz z rozwojem okulistyki pojawiły się metody leczenia także takich schorzeń jak zwyrodnienie plamki żółtej (AMD). Połową sukcesu leczenia także w tym przypadku jest właściwa diagnoza. Poza podstawowym badaniem dna oka stanowiącym złoty standard w przypadku diagnozowania zwyrodnienia plamki żółtej, dobrze, by pacjent poddawany był badaniom takim jak: OCT (Koherentna Tomografia Optyczna), angiografii fluoresceinowej i w przypadkach wątpliwych badaniu AngioOCT. Dzięki nim możliwe jest określenie poziomu zaawansowania choroby i dobór odpowiedniej terapii.

Aktualną metodą leczenia AMD są iniekcje podawane do wnętrza oka. We wszystkich ośrodkach na świecie, dostępne trzy rodzaje preparatów – Eylea, Lucentis i Avastin. Terapia AMD polega na wielokrotnym podawaniu zastrzyków w określonych odstępach czasowych. Liczbę oraz długość przerw między kolejnymi iniekcjami określa lekarz na podstawie badań i wyników testów diagnostycznych. U większości chorych ta terapia zatrzymuje pogarszanie się jakości widzenia u 30 proc. chorych z AMD obserwuje się znaczną poprawę wzroku.

Inną opcją, jaką chorzy pacjenci mają do wyboru, jest wszczepienie soczewki plamkowej Schariotha. Jest ona przeznaczona dla osób z chorobami plamki obu oczu. Wszczepia się ją pacjentom po przebytej operacji zaćmy, czyli do oczu, które mają już wszczepioną sztuczną soczewkę. Nie leczy ona schorzeń plamki, ale pomaga pacjentom słabowidzącym poprawić komfort czytania.