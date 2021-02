Luksusowe marki opuszczają Trump Tower. Poza jedną

Tiffany i inne luksusowe sieci postanowiły zrezygnować ze sklepów znajdujących się w Trump Tower i rozwiązują umowy najmu. Poza jednym: Gucci zostaje i przedłuża umowę na sklep w nowojorskim gmachu należącym do byłego prezydenta.

Według dziennika "The New York Times" sukienka, która miała na sobie Melania Trump w dniu inauguracji Joe Bidena była bardzo symboliczna. Trumpowie nie pojawili się na uroczystości, ale polecieli na Florydę. Melania opuściła samolot w sukience Gucci, firmy, która jako jedna z nielicznych nie porzuciła sklepu w Trump Tower na Manhattanie.

Przez ostatnie 14 lat Gucci wynajmował powierzchnię ponad 4500 metrów kwadratowych na parterze Trump Tower na Manhattanie, co czyni go największym komercyjnym najemcą budynku. W 2020 roku firma przedłużyła najem po renegocjowaniu warunków najmu.

Według "The New York Times" firma wynegocjowała niższy czynsz w zamian za przedłużenie wynajmu do 2026 roku. Według dziennika umowa najmu jest poufna i żadna ze stron nie chce zdradzić jej szczegółów. Bloomberg

Inni najemcy zdecydowali się jednak opuścić Trump Tower albo ograniczyć znacznie wynajmowana powierzchnię. Z budynku wyniósł się m.in. producent odzieży oraz akcesoriów sportowych Nike, Commercial Bank of China, który nie przedłużył umowy najmu. Także Tiffany & Co., luksusowy producent biżuterii nie przedłużył umowy najmu i do 2022 roku zamierza opuścić swój lokal.

Według oficjalnych danych Trump Organization Gucci w 2006 roku rozpoczął 20-letni wynajem lokalu w Trump Tower. Gucci płacił 384,40 dol. za stopę kwadratową miesięcznie czynszu. Daje to roczną stopę bazową w wysokości 18,7 mln dolarów i stanowi około dwóch trzecich z całości 29,53 mln dolarów, które Trump Organization zarabia rocznie na swoich najemcach komercyjnych.