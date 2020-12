Revolut w Polsce ma nowe oferty: kredyty i depozyty

Fintech rozpoczyna działalność bankową w Polsce. – Na początek dostępne będą pożyczki do 20 tys. zł – mówi Virgilijus Mirkes, prezes Revolut Banku mającego licencję bankową od Banku Litwy i Europejskiego Banku Centralnego.

Revolut właśnie zaoferował swoim klientom w Polsce konta bankowe. Jaki macie cel w tym zakresie? Poniżej dalsza część artykułu

Zaczęliśmy zapraszać pierwszych polskich klientów do Revolut Bank pod koniec października, ale zaproszenia zostały skierowane do wąskiej grupy najbardziej aktywnych klientów. Mimo to, dziesiątki tysięcy klientów przyjęło zaproszenie i przystąpiło do banku. Proces aplikowania działał sprawnie, dlatego zdecydowaliśmy się by do Revolut Bank zaprosić wszystkich klientów z Polski. Mam nadzieję, że większość spośród 1 miliona klientów w Polsce zrobi upgrade swojego konta do konta bankowego z ochroną depozytów i uzyska dostęp do naszej oferty bankowej.

Jakie produkty bankowe Revolut zaoferuje swoim klientom w Polsce? Stawki depozytów w polskich bankach spadły niemal do zera, czy powalczycie oprocentowaniem o środki klientów?

Revolut Bank rozpoczął oferowanie kont z ochroną depozytów. Nie oferujemy ani dodatniego, ani ujemnego oprocentowania depozytów w tym momencie. Wierzę, że możliwość przystąpienia do banku i posiadania konta z ochroną depozytów sprawi, że jeszcze więcej osób zechce korzystać z Revolut jako narzędzia do zarządzania finansami na co dzień. Naszym celem jest oferowanie dodatkowych korzyści naszym obecnym klientom. Nie oferujemy w tej chwili lokat terminowych, ale nie wykluczamy tego w przyszłości.

Skoro depozyty nie są oprocentowane, to w jaki sposób Revolut zamierza konkurować z bankami na polskim rynku?

Chcemy by nasi klienci mieli do dyspozycji kompleksową ofertę usług i produktów w Revolut. Poszerzenie oferty o konta bankowe z gwarancją depozytów to kolejny krok w tym kierunku. Podobnie, jeśli chodzi o kredyty i karty kredytowe, wcześniej ich nie oferowaliśmy, a teraz już są. Jesteśmy ciekawi odzewu ze strony naszych klientów. Będziemy się wsłuchiwać w ich opinie i udoskonalać ofertę zgodnie z ich sugestiami.

Kiedy zostaną zaoferowane kredyty? Na jakie kwoty mogą liczyć klienci?

Chcemy by nasze produkty kredytowe działały tak samo szybko, łatwo i były równie atrakcyjne finansowo jak inne usługi Revolut. Zaprojektowaliśmy je w taki sposób by były dostępne po kilku minutach i paru kliknięciach na ekranie smartfona. Warunki kredytowe będą dopasowywane do potrzeb klienta, z uwzględnieniem oceny ryzyka kredytowego. Nie będzie traktowania jedną miarą. Przedstawimy klientowi indywidualną ofertę. Rozpoczęliśmy oferowanie produktów kredytowych w grudniu tego roku. Zaczynamy od kredytu konsumenckiego i kart kredytowych. W pierwszym etapie chcemy skupić się na zaoferowaniu oferty kredytowej tym spośród miliona klientów indywidualnych, którzy zdecydują się zrobić upgrade swojego konta do konta w Revolut Bank. Zaczniemy od zaoferowania kwot do 20 tysięcy złotych, a następnie będziemy ten limit zwiększać.

Jakie macie cele pod względem wartości sprzedaży kredytów?

Polska to pierwszy rynek zagraniczny, na który wchodzimy z naszą ofertą kredytową - kredytami konsumenckimi i kartami kredytowymi. Czas pokaże jakie jest zapotrzebowanie na produkt kredytowy w Polsce. Jesteśmy gotowi na różne scenariusze - to będzie stopniowy proces. Zawsze z uwagą wsłuchujemy się w informację zwrotną od naszych klientów i dopracowujemy odpowiednio naszą ofertę.

Revolut to aplikacja mobilna, ale niektórzy klienci potrzebują spotkania z doradcą. Czy planujecie planuje zbudować w Polsce jakąś formę oddziałów, choćby niewielkich czy przenośnych?