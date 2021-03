Prof. Dorota Dobija: Ambitne i przedsiębiorcze wchodzą na szczyt

Silne wzorce niezależnych kobiet wyniesione z domu, ambicja, przedsiębiorczość, rozbudowane relacje z otoczeniem – to może być recepta pań na sukces – mówi prof. Dorota Dobija z Akademii Leona Koźmińskiego.

Skąd pomysł, by badać historię i źródła sukcesów kobiet w biznesie? Poniżej dalsza część artykułu

Dorota Dobija: Jest wiele opracowań opisujących obecność kobiet w biznesie, jednak zwykle są to badania ilościowe, pokazujące np., ile mamy pań na stanowiskach kierowniczych i zarządczych oraz związki z szeroko rozumianymi wynikami firmy. Mało jest natomiast badań drążących temat głębiej. W naszych badaniach skupiłyśmy się więc na roli kapitału społecznego w osiągniętym sukcesie. Podstawą do naszych analizy były głównie wywiady z 30 kobietami w wieku 40–50 lat zajmującymi najwyższe stanowiska w polskich firmach.

Kapitału społecznego w jakim wymiarze?

Interesowały nas dwie główne odmiany kapitału społecznego: wiążący i pomostowy. Ten pierwszy odnosi się do relacji nawiązywanych z najbliższym otoczeniem na poziomie osobistym, co zwykle wymaga dużego zaangażowania i dbałości, by utrzymać te relacje na odpowiednim poziomie. Z kolei kapitał pomostowy to budowanie relacji z szerszą grupą, osobami spotkanymi na studiach, w pracy, podczas wyjazdów itp. Inaczej mówiąc, to budowanie sieci kontaktów, co jest znacznie ważniejsze czy wręcz konieczne w rozwoju kariery.

Udało się ustalić receptę na biznesowy sukces pań?

Kobiety zwykle mają duży kapitał wiążący, co jest wynikiem m.in. wychowania, bo od dziewczynek wymaga się, by były grzeczne i troskliwe. Natomiast kapitał pomostowy na początkowych etapach kariery jest zwykle przez nie zaniedbywany. Bo trzeba się skupić na nauce, pracy, na zacieśnianiu relacji z najbliższymi. Za to mężczyźni praktycznie w każdym momencie budują mosty z otoczeniem, podczas spotkań, podróży służbowych czy nawet „męskich" wypadów na piwo, z których notabene kobiety często są wykluczane. W przypadku kobiet katalizatorem zmiany podejścia okazuje się zwykle jakieś wydarzenie zewnętrzne, np. studia MBA czy praca za granicą.

Czy wówczas świadomie zaczynają dostrzegać rolę kapitału pomostowego?

Najczęściej w chwili przełomu trudno mieć świadomość, że akurat to będzie miało wpływ na nasze przyszłe życie zawodowe. Nasze rozmówczynie zwykle zdawały sobie z tego sprawę z pewnym opóźnieniem. Jednocześnie podkreślały, że ich kariery mogłyby się potoczyć inaczej, gdyby wcześniej wiedziały, jak ważne jest rozwijanie sieci kontaktów biznesowych. Wniosek jest z tego taki, że każda kobieta powinna mieć świadomość, co może pomóc w jej rozwoju.

Czy trzeba mieć też jakieś cechy wrodzone, by piąć się po szczeblach kariery?

Co do zasady tak, trzeba być ambitnym i przedsiębiorczym. Ważny jest też wzorzec zachowań, które wynosimy z domu. Uczestniczki naszych wywiadów podkreślały, że miały w otoczeniu dobry przykład przywództwa wśród pań, czyli aktywne, zaradne, niezależne finansowo mamy, ciocie czy babcie. Często przewija się też wątek, że w ich domu rodzinnym kładziono silny nacisk na edukację, ale też na udział w dodatkowych zajęciach. To rozwija dodatkowe umiejętności, ale też wymaga ciężkiej pracy, samozaparcia, często samodzielności, współpracy, a wszystko to potem procentuje.

Czy awans na najwyższe stanowiska jest celem czy efektem kariery zawodowej?

Raczej efektem. To znaczy każda nasza rozmówczyni jest ambitna, nastawiona na rozwój, stara się o awans, ale przede wszystkim interesuje je, co może osiągnąć w pracy, a nie samo stanowisko.

Czyli by zostać prezeską, nie trzeba mieć takich ambicji od dziecka?