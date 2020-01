Trzeba dążyć do otwarcia granic

Trzeba zacząć od wyrobienia wizy Schengen, która od 2 lutego będzie już kosztować 80 euro, do tego dochodzi jeszcze opłata 15 euro za usługi centrum wizowego. To nie jest tanie przedsięwzięcie dla przeciętnego Białorusina. W Brukseli i Mińsku zapowiadają, że w styczniu podpiszą porozumienie w sprawie liberalizacji ruchu wizowego z Białorusią i wiza będzie kosztowała 35 euro. To byłby spory krok do przodu, ale trzeba iść dalej i dążyć do otwarcia unijnych granic dla Białorusinów chętnych do pracy w Polsce.