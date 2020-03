Adam Kszczot: Nowy porządek rzeczy

Szaleję! Mam w domu rower z trenażerem, gumy rezystancyjne, piłki lekarskie i hantle. To zestaw ratunkowy, który pozwala mi podtrzymywać możliwości treningowe. Dzięki hipoksji przedłużam sobie pobyt w górach. Mam maseczkę, którą zakładam w ciągu dnia na 30 minut. Spada wówczas natlenienie krwi, organizm doznaje szoku i zaczyna produkować więcej czerwonych krwinek. Efekt jest taki, jakbym był na wysokości 5 tysięcy metrów.

Razem ze sprzątaniem? Około 8 godzin. Sam suchy trening to godzina i 15 minut.

Do domu mojej mamy. Gdybym miał spędzić te dwa tygodnie z dwójką dzieci, z których jedno ma dwa lata i jest pełne energii, to chyba wszyscy byśmy zwariowali. Rodzina jest na wsi. Tam dzieci mogą się wyszaleć.

Tak, przychodzą codziennie i kontrolują, czy jestem na miejscu. Dzwonią domofonem albo przez telefon i machamy do siebie przez okno. Niestety: panowie nie chcą wstąpić na kawę, choć za każdym razem ich zapraszam.

Łódź oferuje bardzo dobre warunki. Nawet jeśli stadion wciąż będzie zamknięty, to mam tutaj duże pole do popisu. Są ścieżki, wyremontowane nawierzchnie w parkach dla biegaczy i chodziarzy oraz 200 km dróg rowerowych, które także mogę wykorzystać.

Przełożenie igrzysk na 2021 rok to dobre rozwiązanie?

Mówił pan kiedyś, że szczyt możliwości biegacz osiąga w wieku 25–26 lat, później braki fizyczne trzeba nadrabiać doświadczeniem. To wciąż aktualne?

Statystycznie tak, ale to badania sprzed kilku lat, oparte na mniej zrównoważonym treningu. Dziś można pracować tak, żeby szczyt możliwości osiągnąć w wieku 30–31 lat.

Kryzys dotyka każdego – jest wiele branż, które ucierpią. Będą zwolnienia. Cała sytuacja odbije się też oczywiście na sportowcach. Nie startujemy, więc nie zarabiamy – to jasne. Zostają nam tylko indywidualne kontrakty. Ja jestem w dobrej sytuacji, bo startowałem w sezonie halowym i mam szczęście pracować z Nike.

Jako suma doświadczeń – tak. Pojawiło się bardzo dużo problemów i trudno było poskładać wszystko do kupy. Treningowo było w porządku, ale męczyły mnie choroby. Może po prostu musiałem nabyć trochę odporności, żeby w tym roku wszystko było już w porządku. Półfinał mistrzostw świata to fajny wynik, ale liczyłem na awans i walkę w finale.

Ubiegły rok utwierdził mnie w przekonaniu, że czas na zmiany. Żałuję, że nie doszło do tego wcześniej, miałem takie myśli od 2015 roku. Oczywiście, później były sukcesy: wicemistrzostwo świata w Londynie, mistrzostwo Europy w Berlinie. Ale z innym trenerem też mogłoby mi się udać.

Mocno utrudniło naszą pracę. Teraz na zgrupowania jeździ z nami Piotr Rostkowski. To świetny fachowiec oraz miły i spokojny człowiek. Jego sposób mówienia jest jak wiaterek o poranku. Niech pan z nim porozmawia. Od razu daje się poczuć tę lekką bryzę, szum liści.

Na zgrupowaniu byliście we Flagstaff w USA. Skąd bierze się fenomen tego miejsca, które wielu określa „nową mekką biegaczy"?

Ośrodek położony jest na wysokości 2150 m. Na miejscu znajduje się uniwersytet, można bez problemu korzystać z siłowni i wchodzić na stadion, są też ścieżki bo biegania – a to trzy podstawowe rzeczy, których potrzebuję do spokojnych przygotowań. Trenuje tam wielu Amerykanów, coraz więcej jest też biegaczy z zagranicy. Jest trochę zimno, ale i tak cieplej niż w maju w St. Moritz. Ten ośrodek to trochę inna cywilizacja niż Kenia. Są restauracje, można spotkać innych lekkoatletów, nie brakuje rozrywek.