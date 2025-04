Rzeczpospolita jest partnerem medialnym wydarzenia

Agata zachorowała na nowotwór piersi i została poddana całkowitej mastektomii. Marcinowi podczas prac budowlanych na nogę spadła pięciotonowa ściana. Małgorzata uległa wypadkowi komunikacyjnemu na pierwszym roku studiów, a Teresie nogę na wysokości uda amputowano z powodu choroby nowotworowej. To tylko kilka wybranych historii osób, które w tym roku otrzymają wsparcie od Fundacji Poland Business Run, dzięki ogromnemu zaangażowaniu biegaczy i biegaczek.

Fundacja, która jest również inicjatorem Pomarańczowego Kwietnia - Miesiąca Świadomości Amputacji, aktualnie przyjmuje wnioski od osób, które chcą zostać ich beneficjentami w 2025 roku. Można ubiegać się o dofinansowanie nie tylko do zakupu protez, wózków czy sprzętu ortopedycznego, ale też pomocy psychologicznej i rehabilitacji. Z takiego wsparcia skorzysta m.in. Ewa z Krakowa.

- Przeszłam chemoterapię i operację usunięcia piersi z rekonstrukcją. Jednak choroba sprawiła u mnie również ograniczenie zakresu ruchu lewej ręki, mocny ból kolan i nadciśnienie tętnicze. Wierzę, że rehabilitacja po mastektomii, którą będę mogła zrealizować dzięki biegaczom i biegaczkom Poland Business Run 2025, umożliwi mi powrót do pełnej sprawności, pieszych wędrówek i jazdy na rowerze - mówi Ewa.

Każdego roku liczba amputacji rośnie

Jak wynika z danych NFZ, tylko w 2024 roku przeprowadzono prawie 12 000 amputacji, z czego 90 proc. dotyczyło kończyn dolnych - głównie z powodu cukrzycy, miażdżycy, nowotworów czy wypadków . Przyczyny bywają różne, ale niestety mówimy tu o tendencji wzrostowej. Coraz więcej dokonuje się też zabiegów usunięcia piersi. W 2023 roku mastektomii poddano 24 190 kobiet, to o 2 tysiące więcej niż w roku poprzedzającym .

- To oznacza, że co roku ponad 35 000 osób i ich bliskich staje przed ogromnym wyzwaniem zgromadzenia środków na dobrej jakości protezę czy specjalistyczną rehabilitację i nauczenia się na nowo codziennego funkcjonowania. Trzeba zmierzyć się z utratą, skonfrontować ze zmienionym obrazem ciała i na nowo uwierzyć, że normalne życie jest możliwe. Dlatego chcemy Wam powiedzieć - dajcie sobie szansę. Jesteśmy po to, żeby Wam pomóc - mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Fundacja już od 13 lat organizuje charytatywną sztafetę biznesową, aby zebrać środki niezbędne do pomocy swoim podopiecznym. Zapisy na bieg ruszają 13 maja i potrwają do 5 czerwca, a zarejestrować będzie się można na stronie www.bieg.pbr.pl. Dzięki wsparciu biegaczy i biegaczek startujących w tej wyjątkowej inicjatywie, do tej pory udało się wesprzeć 1152 osoby po amputacji, mastektomii oraz z inną niepełnosprawnością ruchową.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Nabór wniosków na beneficjentów trwa przez cały rok, ale szczególnie w tym wiosennym czasie, zanim ruszą zapisy na bieg, Fundacja bardzo intensywnie szuka osób, które potrzebują pomocy. Aby otrzymać dofinansowanie, wystarczy wypełnić, podpisać i wysłać wniosek – poprzez formularz online lub tradycyjnie pocztą. Wszystkie podania rozpatruje komisja powołana przez Zarząd Fundacji.

Forma wsparcia jest indywidualnie dopasowana do potrzeb konkretnej osoby. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowania do protez, wózków, sprzętu ortopedycznego, pomocy psychologicznej i rehabilitacji. Na pomoc finansową mogą liczyć także osoby niepełnoletnie, wtedy wniosek powinni złożyć rodzice lub opiekun prawny.

Komplet dokumentów wraz z załącznikami jest dostępny na stronie www.polanbusinessrun.pl w zakładce „Beneficjenci”.

