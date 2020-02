Smoleńska pułapka przed majowymi wyborami

W MSZ planowano koronkową robotę dyplomatyczną. Jednak zanim Ambasada RP w Moskwie złożyła w piątek poufną notę z prośbą o spotkanie szefa polskiej dyplomacji z Siergiejem Ławrowem, Jacek Czaputowicz padł ofiarą rywalizacji prezesa Rady Ministrów i prezydenta w sprawach zagranicznych. W czwartek szef gabinetu premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że Mateusz Morawiecki chce się udać do Smoleńska. A dzień później rzecznik prezydenta Błażej Spychalski nie tylko podważył wiarygodność Dworczyka, ale sam przesądził, że dojdzie do spotkania Czaputowicza z Ławrowem.

Rosja od wielu tygodni prowadzi kampanię historycznych oszczerstw pod adresem naszego kraju. Zarzuca Polakom współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. I nic nie wskazuje na to, aby to się miało w najbliższym czasie zmienić. Kolejną okazją do ataku na Polskę będzie dla Władimira Putina przemówienie przed defiladą na placu Czerwonym z okazji 75. rocznicy kapitulacji Trzeciej Rzeszy 9 maja. To dzień przed wyborami prezydenckimi w Warszawie.