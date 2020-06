Szymon Hołownia: Przełamać chorego duopolu się jeszcze nie udało

"Jutro widzę się w Warszawie z naszymi liderami z całej Polski. Przedyskutujemy naszą sytuację polityczną, wystąpimy razem na konferencji prasowej, na której powiem Wam, jak będzie się nazywał nasz ruch" - zapowiedział

Hołownia zwraca uwagę na to, że jego kontrkandydaci "powracali dziś (albo powracają) na ciepłe polityczne posady, partie zadbają o ich bytowe i organizacyjne potrzeby. Ja oddałem tej drodze wszystko, co miałem. My nie mamy dostępu do kranika z budżetową kroplówką".

"Dzisiaj urywają się telefony z gratulacjami, deklaracjami wsparcia, mnóstwo dobrych słów gdziekolwiek się ruszymy. Poruszyliśmy w ludziach dobre struny. Zaczynają wierzyć nawet ci, co nie wierzyli. A więc: do roboty!" - napisał.