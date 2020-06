"Pod żyrandolem": Kto lepiej zmobilizuje wyborców?

Wszystkie prognozy i sondaże wskazują, że rywalizacja będzie bardzo wyrównana. Mimo że Andrzej Duda ma przewagę i wygrał tę turę, to nie był nokaut. Ta przewaga jest na granicy, która daje jeszcze Rafałowi Trzaskowskiemu szansę na powalczenie o Pałac Prezydencki – ocenia Michał Kolanko w rozmowie z Michałem Szułdrzyńskim.

Podcast „Pod Żyrandolem” to codzienna audycja dziennikarzy „Rzeczpospolitej”. Komentujemy najważniejsze wydarzenia kampanii wyborczej, obserwujemy, kto ma największe szanse, by zdobyć fotel prezydenta. Nagrywamy aż do rozstrzygnięcia wyników wyborów prezydenckich.