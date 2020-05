Władysław Kosiniak-Kamysz: Po Kaczyńskim widać, że tryby się zacięły

- Oddłużenie szpitali, dofinansowanie leczenie, zwiększenie wynagrodzeń - to są trzy rzeczy, które natychmiast trzeba zrobić w ochronie zdrowia - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zapytany o datę wyborów prezydenckich, ocenił, że odbędą się prawdopodobnie 28 czerwca. - Chce, żeby Polacy mieli pewność, że jak umawiamy się, idziemy, startujemy w wyborach i Polacy idą do urn i głosują, to muszą mieć pewność konstytucyjności terminu. Jeżeli ktoś zadaje pytania o konstytucyjność terminu, przed zakończeniem procesu legislacyjnego i przed ogłoszeniem daty wyborów, to tylko lepiej - komentował.

- Po zachowaniu prezesa Kaczyńskiego widać, że tryby w partyjnej machinie się zacięły. Zmiana terminu wyborów to wina opozycji? Kto nie publikuje uchwały PKW? Kto nie ogłasza terminu wyborów? Przecież te osoby nie są z opozycji tylko z PiS - mówił szef Ludowców.

W sobotę Kosiniak-Kamysz zaprezentuje "Plan dla Polski". - To są te działania, które trzeba podjąć teraz we współpracy, w szukaniu porozumienia. Nie zrobią tego zwalczające się od lat strony - zapowiedział.