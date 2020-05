Poseł PiS o samorządach: księstewka Facebook/Przemysław Czarnek

To właśnie samorządy zbojkotowały wybory. Jeżeli szukamy winnego, kto rzeczywiście nie dopuścił do tego, żeby Polacy mogli swój głos oddać 10 maja, w konstytucyjnym terminie, pierwszym, to właśnie Rafała Trzaskowskiego trzeba o to zapytać - mówił w Polsat News poseł PiS Przemysław Czarnek.