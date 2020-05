Jaki: Słów Trzaskowskiego nie wolno traktować poważnie

- Nikogo nie wolno lekceważyć - odparł Jaki. Dodał, że w 2018 r. kampania wyborcza była ogólnopolska. - I o ile Trzaskowski rzeczywiście wygrał w Warszawie, o tyle w Polsce zdecydowanie wygraliśmy, a teraz te wybory (prezydenckie - red.) odbywają się w Polsce - powiedział europoseł. Zaznaczył, że w poprzednich wyborach prezydenckich kandydat PO prezydent Bronisław Komorowski wygrał w Warszawie z Andrzejem Dudą "i o niczym to nie przesądziło", a Duda "odniósł wielką wiktorię w Polsce".

"Człowiek, który wycofał się z największej liczby obietnic"

Zdaniem Jakiego, Trzaskowski ma "bardzo bogatą hipotekę". - Nawet liberalnym komentatorom trudno wskazać jakikolwiek sukces jego prezydentury w Warszawie - powiedział polityk Solidarnej Polski. - To wręcz działanie od kryzysu do kryzysu. Wymieniać Czajkę, strefę palet... W ogóle to jest człowiek, który wycofał się z największej liczby obietnic. Nigdy nie spotkałem takiego samorządowca - mówił.

- Nawet specjalną stronę (internetową - red.) prowadziliśmy, żeby pokazać, że na 56 obietnic, które da się policzyć, prawie 50 zostało złamanych, niedotrzymanych, niekontynuowanych. Nie znam drugiego takiego polityka w Polsce - podkreślił Jaki.

- W przypadku Rafała Trzaskowskiego to żadnego z jego słów, żadnego słowa nie wolno traktować poważnie - oświadczył eurodeputowany dodając, że nie przypomina sobie innego polityka, który "dzień po wyborach" wycofywałby się "z większości swoich obietnic". - Na pewno to nie jest polityk, który znany jest z dotrzymywania słowa - ocenił Trzaskowskiego Jaki.