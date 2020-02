Palił kukłę Petru, był na konwencji Dudy

Sokołowski apelował do Petru o więcej dystansu i odrzucił oskarżenia, jakoby spalenie kukły było inspirowane nienawiścią. Tłumaczył, że przeprowadzony przez grupę działaczy Młodzieży Wszechpolskiej happening nie był wyrażaniem gróźb, lecz humorystycznym przywitaniem wiosny. Odejście zimy miało, według Sokołowskiego, zbiegać się z odejściem Petru z polskiej polityki. Zdaniem Sokołowskiego, Nowoczesna pod wodzą Petru nic dobrego dla Polski nie zrobiła, a jej przewodniczący się skompromitował. Działacz MW przypominał, że w poprzednich latach w podobnych happeningach Młodzież Wszechpolska paliła kukły z podobizną m.in. Angeli Merkel.

Przemówienia wygłosili prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i europosłanka Beata Szydło. Później na salę wszedł Andrzej Duda. Prezydent okrążył podium, ściskając ręce i pozując do zdjęć z entuzjastycznie witającymi go widzami. Za prezydentem podążała grupa młodych ludzi w koszulkach z napisem "Duda 2020".

- Jeżeli taka osoba znajduje się w bezpośrednim otoczeniu pana prezydenta Dudy, jeżeli za nim idzie, jest osobą wyselekcjonowaną tak naprawdę na tej konwencji, aby towarzyszyć panu prezydentowi, to oznacza, że PiS sięga właśnie po tego typu ludzi - tak obecność Sokołowskiego na konwencji skomentował w TVN24 sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński.

- Z jednej strony mają usta pełne frazesów, jak to walczą z hejtem, a z drugiej strony takich hejterów dopuszczają w najbliższe otoczenie głowy państwa. To pokazuje, jaką partią jest PiS. To jest partia, która sięgnie po każdego człowieka, byleby tylko ten człowiek był wierny, mierny ale całkowicie oddany PiS-owi - dodał poseł PO.

O Sokołowskiego pytany w TVN24 był też europoseł PiS Adam Bielan. - Nie znam tego człowieka, nic o tym nie wiem, żeby był członkiem sztabu wyborczego - odparł. - W sobotę na konwencji było ponad pięć tysięcy osób. Sala mieściła prawie cztery tysiące osób, mnóstwo osób nie weszło do tej sali, trzeba było wynająć salę obok. Naprawdę nie sprawdzamy wszystkich, którzy tam wchodzili. Było mnóstwo ludzi, którzy przyjechali bez jakichkolwiek zaproszeń - zaznaczył.